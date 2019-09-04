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Верховный суд разрешил Авакову и министру обороны тайно раздавать оружие кому угодно

12:40
Списки награжденных огнестрелом и дальше будут засекречены - фото 1
Списки награжденных огнестрелом и дальше будут засекречены

После того, как в минобороны отказались рассекречивать списки награжденных боевым короткоствольным оружием, а суды первых инстанций признали решение чиновников верным, журналисты дошли до Верховного суда.

Впрочем, даже в последней инстанции работников СМИ ждал отказ, поскольку служители Фемиды согласны с утверждением о том, что рассекречивание списков награжденных может считаться распространением персональных данных.

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Журналисты издания "Українські новини" просили у министерства обороны предоставить перечень людей, которые получили стволы, в том числе и тех, кто не связан с непосредственной работой ведомства. Получив отказ, они обратились в Окружной админсуд, а затем - в Верховный. Там же судьи решили признать необходимость засекречивания приказов и списков о награждении огнстрельным оружием.

В постановлении сказано, что суды предыдущих инстанций "должным образом исследовали суть информации, а также доказательства того, что разглашение сведений противоречит задачам охраны интересов государства".

Верховный суд разрешил Авакову и министру обороны тайно раздавать оружие кому угодно - фото 187083

Фактически это означает, что минобороны, а также МВД могут без проблем втайне раздавать короткостволы без какой-либо отчетности перед обществом, а узнать, кто и за какие услуги получает "Форты", ПМы и "Глоки", никто не сможет.

Напомним, практика награждений огнестрелом в стране весьма распространена. При этом зачастую оружие достается людям, которые даже не прошли тестов или курсов владения пистолетами. К примеру, Арсен Аваков дарил огнестрел пытавшемуся остановить убийцу копов водителю маршрутки буквально на следующий день после инцидента. Само собой, мужчина не сдавал тестов на наркотики, а также не проходил перед этим никаких проверок.

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МВД Министерство обороны оружие Награды огнестрельное оружие Новости Украина
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