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Верховный Суд приостановил взыскание $350 млн с ПриватБанка в пользу Суркисов

14:44
Верховный Суд приостановил взыскание 350 млн с ПриватБанка - фото 1
Верховный Суд приостановил взыскание 350 млн с ПриватБанка

Во вторник, 8 сентября, Верховный Суд Украины приостановил взыскание 350 млн долл с ПриватБанка в пользу олигархов Игоря и Григория Суркисов.

НАБУ открыла уголовное дело о решении суда по иску Суркисов к Приватбанку

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

ВСУ открыл кассационное производство по кассационной жалобе Кабмина на постановление Печерского райсуда г. Киева от 9 февраля 2017 года, решение Апелляционного суда г. Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.

Одновременно коллегия судей удовлетворила ходатайство АО КБ "ПРИВАТБАНК" и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленным без изменения постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

Что было ранее?

2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку. В упомянутом иске речь идет о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Как на это отреагировал Кабмин?

Министерство финансов Украины осудило вердикт Печерского суда и пообещало обжаловать его в апелляционном порядке.

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Верховный Суд Украины Григорий Суркис Игорь Суркис ПриватБанк Новости Украина
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