Верховный Суд приостановил взыскание $350 млн с ПриватБанка в пользу Суркисов
Во вторник, 8 сентября, Верховный Суд Украины приостановил взыскание 350 млн долл с ПриватБанка в пользу олигархов Игоря и Григория Суркисов.
Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.
ВСУ открыл кассационное производство по кассационной жалобе Кабмина на постановление Печерского райсуда г. Киева от 9 февраля 2017 года, решение Апелляционного суда г. Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.
Одновременно коллегия судей удовлетворила ходатайство АО КБ "ПРИВАТБАНК" и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленным без изменения постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.
Что было ранее?
2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку. В упомянутом иске речь идет о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как на это отреагировал Кабмин?
Министерство финансов Украины осудило вердикт Печерского суда и пообещало обжаловать его в апелляционном порядке.