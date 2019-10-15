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Верховный суд отменил решение КГГА о запрете на продажу алкоголя

09:00
Верховный суд дал добро пьянству - фото 1
Верховный суд дал добро пьянству

В едином реестре судебных решений появилась запись о том, что служители Фемиды на самом высоком уровне забанили инициативу киевских властей о табу на реализацию алкоголя с 23:00 до 10:00.

Постановление, благодаря которому в Киеве весьма резко упал уровень преступности, отменили, но это не значит, что алкогольная продукция станет доступной в ночное время для всех желающих.

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Судьи вынесли вердикт лишь по поводу проголосованного Киевсоветом в 2017-м году указа, а в данный момент действует аналогичный запрет, вынесенный в прошлом году.

Незаконным признали постановление Киевсовета #19/1023 от 10 апреля 2017 года "О запрете продажи алкоголя в ночное время" и в суде первой инстанции - Окружном админсуде Киева. Затем такое же решение вынесли в апелляционном.

Решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Вот уже год как в Киеве в магазинах не торгуют алкоголем, но в барах и ресторанах купить их вполне реально.

Именно этот факт и привел к возмущению чинуш из АМКУ, которые сразу же обвинили киевскую власть в создании монополии для увеселительных заведений.

Скорее всего, в суде точно так же обжалуют и последнее действующее решение КГГА, после чего бан на продажу спиртного окончательно снимут.

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