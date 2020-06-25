Верховный суд отказался восстанавливать Семочко

Семочко хочет восстановиться

В среду, 24 июня, Верховный Суд решил оставить жалобу зашкваренного персонажа Сергея Семочко без рассмотрения. Женатый на гражданке России и скрывающий этот факт экс-спецслужбист пытался восстановиться в кресле замглавы Службы внешней разведки Украины.

Как заявили сегодня в пресс-службе Верховного суда, коллегия судей отказалась отменять указ президента, подписанный 12 апреля 2019-го.

В документе было сказано об увольнении Семочко с поста, а сам обиженный разведчик хотел добиться признания указа противоправным, но ему не обломилось.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины. Третьим лицом в споре, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета иска на стороне ответчика была Служба внешней разведки Украины", - отметили в ведомстве.

Напомним, Семочко шкварился много и смачно. Будучи заместителем главы внешней разведки, он летал на вертолете, катался на дорогущих внедорожниках и владел недвижимостью на сумму в 8 миллионов долларов. При этом восемь ближайших родственников деятеля являются гражданами страны-террориста.

Против него открыт ряд уголовных дел о коррупционных схемах.

Уволил его с должности Петр Порошенко 12 апреля прошлого года. Правда, никаких политических дивидендов лидеру тогда еще БПП лишение должности токсичного персонажа не принесло, поскольку он же сам и топил за его назначение.

Напомним, 10 июня сотрудники ГБР вызвали экс-главу государства Петра Порошенко на допрос. На самом же деле никаких общений со следователями и детективами не планировалось - силовики просто хотели выцепить избегавшего всеми правдами допросов Порошенко и вручить ему подозрение о нарушении закона. По версии следствия, он якобы надавил на главу СВР Егора Божка и заставил его назначить Семочко своим замом.