Взрыв дома на Позняках Наводнение на Прикарпатье Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Верховный суд отказался восстанавливать Семочко

10:40
Семочко хочет восстановиться - фото 1
Семочко хочет восстановиться

В среду, 24 июня, Верховный Суд решил оставить жалобу зашкваренного персонажа Сергея Семочко без рассмотрения. Женатый на гражданке России и скрывающий этот факт экс-спецслужбист пытался восстановиться в кресле замглавы Службы внешней разведки Украины.

Как заявили сегодня в пресс-службе Верховного суда, коллегия судей отказалась отменять указ президента, подписанный 12 апреля 2019-го.

ГБР взялось за экс-разведчика Семочко. Названа причина

В документе было сказано об увольнении Семочко с поста, а сам обиженный разведчик хотел добиться признания указа противоправным, но ему не обломилось.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины. Третьим лицом в споре, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета иска на стороне ответчика была Служба внешней разведки Украины", - отметили в ведомстве.

Верховный суд отказался восстанавливать Семочко - фото 201906

Напомним, Семочко шкварился много и смачно. Будучи заместителем главы внешней разведки, он летал на вертолете, катался на дорогущих внедорожниках и владел недвижимостью на сумму в 8 миллионов долларов. При этом восемь ближайших родственников деятеля являются гражданами страны-террориста.

Против него открыт ряд уголовных дел о коррупционных схемах.

Уволил его с должности Петр Порошенко 12 апреля прошлого года. Правда, никаких политических дивидендов лидеру тогда еще БПП лишение должности токсичного персонажа не принесло, поскольку он же сам и топил за его назначение.

Напомним, 10 июня сотрудники ГБР вызвали экс-главу государства Петра Порошенко на допрос. На самом же деле никаких общений со следователями и детективами не планировалось - силовики просто хотели выцепить избегавшего всеми правдами допросов Порошенко и вручить ему подозрение о нарушении закона. По версии следствия, он якобы надавил на главу СВР Егора Божка и заставил его назначить Семочко своим замом.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Семочко Петр Порошенко уголовное дело Верховный Суд Украины Новости
Другое на тему
Коронавирус в Украине будут лечить по-новому - фото 1
Украина внесла дефицитный препарат в протокол лечения коронавируса
12:00
Ежедневный прирост зараженных в Украине приблизился к тысяче - фото 1
Снова рекорд: в Украине 994 официально зараженных коронавирусом за сутки
10:00
Потоп на Западе Украины: Зеленский пообещал найти жилье пострадавшим - фото 1
Потоп на Западе Украины: Зеленский пообещал найти жилье пострадавшим
Вчера, 21:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 11:30
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00