ГБР взялось за экс-разведчика Семочко. Названа причина

ГБР взялось за экс-разведчика Семочко. Названа причина

ГБР начало интенсивное расследование в отношении экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ СБУ.

По данным СМИ, уголовное производство в отношении разведчика было открыто Службой безопасности 16 октября 2018 г. Позже дело Семочко перешло в ведомство ГПУ, а оттуда передано ГБР.

"В соответствии с постановлением заместителя Генерального прокурора для осуществления дальнейшего досудебного расследования материалы указанного Вами уголовного производства направлены в Государственное бюро расследований", - говорится в ответе на запрос.

Как уточняет источник, в октябре 2019 г. ГБР активизировало следственные действия в отношении экс-разведчика, объединив материалы о госизмене и возможном участии Семочко в приостановке "процедуры госзакупок перитонеального диализа для тяжелобольных пациентов".

Напомним, в декабре 2018 г. СМИ обнародовали информацию о наличии гражданства РФ у жены и дочери замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Тот свою вину ръяно отрицал.

Общественность длительное время требовала уволить скандального разведчика, однако его отправили в отставку лишь 12 апреля 2019 г., когда президентская кампания Порошенко была в самом разгаре.

В сентябре 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский уволил Семочко с военной службы.