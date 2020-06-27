Верховный суд обязал "Укрзализныцю" заплатить миллиарды чужих долгов в оккупационные банки

Укрзализныцю обязали рассчитаться за долги отжатого филиала перед "Сбербанком" и "ВТБ"

Утверждения о том, что Украина семимильными шагами стремится капитулировать, а официальный Киев все чаще вообще перестает отстаивать национальные интересы, с каждым днем выглядят все более уместными и подтверждаются фактами.

Так, на днях Верховный суд Украины решил обязать и без того страдающую от многомиллиардных хищений "Укрзализныцю" заплатить огромные суммы оккупантам.

Почему служители Фемиды не согласились послать террористические бандформирования куда подальше и ни разу не подумали о последствиях своих решений, остается загадкой. Только вот оператор украинских железных дорог, согласно постановлению самой топовой судебной инстанции, должен выплатить 6,5 миллиарда гривен долгов ГП "Донецкая железная дорога". И все бы ничего, только большая часть имущества государственного предприятия находится на оккупированной территории.

"По решению Большой Палаты Верховного Суда АО "Укрзализныця" признана правопреемником, в частности, ГП "Донецкая железная дорога" с даты государственной регистрации АО - 21 октября 2015", - отметили в пресс-службе УЗ. - Это решение означает, что нам нужно погасить все долги предприятия, не получив при этом ни имущества "Донецкой железной дороги". Это ставит под угрозу финансовое состояние и стабильность функционирования общества, поскольку погашение такой значительной суммы долга без фактического получения активов ГП может привести к дестабилизации платежной ситуации компании".

Эпичным в постановлении Верховного суда является не только тот факт, что судьи признали 20 тысяч грузовых вагонов, почти 6 тысяч пассажирских и более 300 локомотивов, находящихся на территории ОРДиЛО "доступными для "Укрзализныци", но и откровенное навешивание на компанию долгов, которые были взяты у русских еще перед началом войны. Так, "Донецкая железная дорога" набрала кредитов в российских "Сбербанке" и "ВТБ Банке" на общую сумму в 6,5 миллиардов гривен, после чего почти все ее имущество было захвачено агрессорами.

Более того, даже адекватно защищать свою позицию в суде адвокаты "УЗ" не могли, аргументируя это тем, что вся документация осталась на временно оккупированных территориях. Разумеется в такой ситуации Верховный суд не должен был становиться на сторону оккупантов, но благодаря позиции судей миллиарды должны отправиться на счекта русских. А потратят они их, без сомнения, на финансирование терроризма.