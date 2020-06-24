Взрыв дома на Позняках Наводнение на Прикарпатье Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Пушилин отжал элитный особняк у донецкого бизнесмена (ВИДЕО)

09:20
Пушилин отжал элитную недвижимость в центре Донецка - фото 1
Пушилин отжал элитную недвижимость в центре Донецка

С момента своего становления из бомжа-афериста в Макеевке в главаря недореспублики и вообще уважаемого человека в "дыре" Денис Пушилин значительно улучшил качество собственной жизни.

Убивая украинцев, отжимая чужое имущество, проехавший на социальном лифте предатель, забрал себе элитное жилье, о котором раньше и мечтать не смел. Поскольку совершенно ничего из себя не представлял в жизни без "русского мира".

В Мариуполе "признали" "ДНР"

Как рассказал известный в Донецке предприниматель Сергей Ханович, которому принадлежало культовое заведение Liverpool, в его имении живет главарь террористической недореспублики.

- Я потерял много объектов бизнеса. Гостинично-развлекательный комплекс "Ливерпуль" и дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин, - отметил бизнесмен.

По словам Хановича, боевик живет на улице Соловьяненко 10/12. Поначалу небедному предпринимателю о дежурящей у особняка машине докладывали сотрудники охраны. Как оказалось, в ней находились террористы из "первого отдела".

- Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин, - рассказал бизнесмен.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Денис Пушилин ДНР война на Донбассе терроризм Боевики оккупанты Новости
Без Табу
Другое на тему
"Елена Кравец идет в мэры Киева": Актриса прокомментировала слухи - фото 1
"Елена Кравец идет в мэры Киева": Актриса прокомментировала слухи
15:40
Потопы на Прикарпатье угрожают всей инфраструктуре - фото 1
На Прикарпатье затопило целые города, правительство бездействовало больше суток
13:20
Венедиктова жалует партнеров Януковича - фото 1
Венедиктова сделала своими заместителями карателей Майдана и соратников Януковича (ВИДЕО)
12:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 11:30
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00