Пушилин отжал элитный особняк у донецкого бизнесмена (ВИДЕО)

Пушилин отжал элитную недвижимость в центре Донецка

С момента своего становления из бомжа-афериста в Макеевке в главаря недореспублики и вообще уважаемого человека в "дыре" Денис Пушилин значительно улучшил качество собственной жизни.

Убивая украинцев, отжимая чужое имущество, проехавший на социальном лифте предатель, забрал себе элитное жилье, о котором раньше и мечтать не смел. Поскольку совершенно ничего из себя не представлял в жизни без "русского мира".

Как рассказал известный в Донецке предприниматель Сергей Ханович, которому принадлежало культовое заведение Liverpool, в его имении живет главарь террористической недореспублики.

- Я потерял много объектов бизнеса. Гостинично-развлекательный комплекс "Ливерпуль" и дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин, - отметил бизнесмен.

По словам Хановича, боевик живет на улице Соловьяненко 10/12. Поначалу небедному предпринимателю о дежурящей у особняка машине докладывали сотрудники охраны. Как оказалось, в ней находились террористы из "первого отдела".

- Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин, - рассказал бизнесмен.