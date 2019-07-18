Верховный суд обломал планы Коломойского

Верховный Суд принял решение по попытке Коломойского вывести залоги по кредитам НБУ

2 июля Большая Палата Верховного Суда поставила точку в деле о необходимости сохранения залогов по кредитам, выданным предприятиям Игоря Коломойского Нацбанком. Финансовый регулятор победил.

Служители Фемиды стали на сторону НБУ, признав, что вхождение государства в капитал "ПриватБанка" не должен влиять на расторжение договоров ипотеки, заключенных между банком и подконтролыми Коломойскому компаниями.

Расторгнуть контракты, не возвращать деньги и избежать ответственности за все это недавно вернувшийся в Украину олигарх хотел через ЗАО "Эрлан", известное под торговой маркой "Биола".

Согласно договору, заключенному между предприятием и НБУ, в качестве обеспечения 3 миллиардов кредита рефинансирования для "ПриватБанка" "Эрлан" передал регулятору залоговое имущество.

Коломойский же пытался добиться того, чтобы недвижимость вернули, а аргументировали эти требования адвокаты тем, что "ПриватБанк" перешел в собственность государства.

"Верховный Суд согласился с правовой позицией Национального банка и сформировал судебную практику по этой категории дел. Сейчас имущественные поручители по кредитам рефинансирования "Приватбанка" пытаются в судах разорвать ипотечные договоры, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств", – прокомментировал решение суда начальник управления Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

По словам представителя НБУ, в пользу страны по тяжбам Коломойского с государством суды приняли уже больше 50 решений, но именно постановление Верховного суда может считаться первым, которое не подлежит обжалованию.

Напомним, недавно Печерский райсуд Киева снял арест с 415 объектов компании "Приватофис". При этом еще недавно этот же суд сам же накладывал арест.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.