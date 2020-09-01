Верховный суд лишил Херсон улицы имени Гандзюк

Люди Мангера добились переименования улицы Гандзюк

На днях в Верховном суде приняли скандальное решение о возвращении улицы имени Екатерины Гандзюк прежнего топонима. Служители Фемиды рассматривали иск, якобы поданный "возмущенными жителями Лютеранской".

На самом же деле, жалобу на решение о переименовании улицы наверняка накатали найденные шайкой Мангера "терпилы", которые выполняли заказ расправившихся с активисткой власть имущих.

В итоге сначала решение о возвращении улицы Лютеранской приняли местные служители Фемиды, а представители Херсонского горсовета попытались обжаловать это постановление в другой инстанции, дойдя до Верховного суда. А уже там поставили точку в этом вопросе и согласились не увековечивать имя убитой по заказу главы облсовета Владислава Мангера девушки.

"Переименование улицы Лютеранской в улицу Катерины Гандзюк признано незаконным, а улице теперь уже окончательно возвращено её прежнее название - Лютеранская, - написал на своей странице в Facebook депутат Херсонсого облсовета Дмитрий Ильченко. - Жители улицы Лютеранской обратились в суд с требованием сохранить название их улицы, которую, внезапно, и вопреки всем установленным процедурам, переименовали в улицу Катерины Гандзюк. Жители улицы утверждали, что их мнение не было учтено, обоснований о том, какой именно героический поступок совершила Гандзюк нет, Лютеранская - историческое название, которое было восстановлено в порядке декоммунизации, а потому повторное переименование невозможно".

Ильченко, к слову, был адвокатом Мангера и его советником. Именно он приложил немало усилий к тому, чтобы злоумышленник как можно дольше петлял от наказания, а также всячески старался очернить имя убитой.

Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство. Мангера же сажать никто не собирался очень долго. Правоохранители постоянно пытались слить дело. Вполне может быть, что это связано с тем, что он профинансировал партию Зеленского "Слуга народа". А не так давно генпрокурор Венедиктова поспешила отдать приказ своим подчиненным о передаче дела в суд для рассмотрения по существу. При этом доказательств, собранных прокурорскими, явно не достаточно для вынесения обвинительного вердикта, в чем активисты усмотрели попытку окончательно слить производство об убийстве Гандзюк.

Тем не менее, в Печерском райсуде Киева после масштабных акций протеста решили посадить Мангера под стражу до 28 июля.