Верховний Суд виправдав генерала Назарова у справі про катастрофу Іл-76

Назарова виправдали / Громадське

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 21 травня виправдав колишнього начальника штабу – першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.

Назаров був засуджений до семи років в'язниці як винний у катастрофі літака Іл-76.

Відповідне рішення колегія суддів оголосила у п’ятницю.

Літак Іл-76 з 40 військовослужбовцями і 9 членами екіпажу на борту було збито бойовиками 14 червня 2014 року на території Луганської області. Всі, хто був у літаку, загинули.

27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним в "недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків" генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію. Вона дійшла до Верховного суду, який нині виніс рішення на користь генерала.