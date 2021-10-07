Верховна Рада зробила Разумкова політичним трупом

Разумков - все / ВРУ

Верховна Рада 7 жовтня проголосувала за відставку спікера Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 депутати.

Дмитро Разумков обраний Головою Верховної Ради 29 серпня 2019 року. До того він очолював політичну партію "Слуга народу". Відповідно на посаду спікера парламенту був делегований цією політсилою.

Народні депутати з фракції "Слуга народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це відбулося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці. За інформацією речниці фракції "СН" Юлії Палійчук, під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання Разумкова з посади спікера парламенту було зібрано 197 підписів.

4 жовтня за поданням голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії запущено процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

Народні депутати під час пленарного засідання 5 жовтня відсторонили Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення засідань парламенту упродовж двох пленарних днів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера українського парламенту та розглянути відповідне питання 7 жовтня.

Разумков заявляє, що продовжуватиме активну політичну діяльність та планує створити "велику команду", але дуже схоже на те, що спікер здійснив політичне самогубство і загрався в політика, в той час як насправді був маріонеткою в руках олігархів Ахметова і Порошенка.