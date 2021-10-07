День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Верховна Рада зробила Разумкова політичним трупом

11:54
Разумков - все - фото 1
Разумков - все / ВРУ

Верховна Рада 7 жовтня проголосувала за відставку спікера Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 депутати.

Дмитро Разумков обраний Головою Верховної Ради 29 серпня 2019 року. До того він очолював політичну партію "Слуга народу". Відповідно на посаду спікера парламенту був делегований цією політсилою.

Народні депутати з фракції "Слуга народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це відбулося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці. За інформацією речниці фракції "СН" Юлії Палійчук, під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання Разумкова з посади спікера парламенту було зібрано 197 підписів.

Верховна Рада зробила Разумкова політичним трупом - фото 209360

4 жовтня за поданням голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії запущено процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

Народні депутати під час пленарного засідання 5 жовтня відсторонили Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення засідань парламенту упродовж двох пленарних днів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера українського парламенту та розглянути відповідне питання 7 жовтня.

Разумков заявляє, що продовжуватиме активну політичну діяльність та планує створити "велику команду", але дуже схоже на те, що спікер здійснив політичне самогубство і загрався в політика, в той час як насправді був маріонеткою в руках олігархів Ахметова і Порошенка.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дмитрий Разумков Партия Слуга народа Верховна Рада Новини Украина
Укрінформ
Другое на тему
Труханов під слідством - фото 1
Меру Одеси Труханову підписали підозру
Вчера, 14:20
Банкір хоче зберегти обличчя - фото 1
Намаханий голова "Укрексимбанку" самозабанився
Вчера, 11:18
Разумков - все - фото 1
Депутати забанили Разумкова
05 октября, 12:04
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 15:15
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
24 сентября, 08:05
16 вересня - день пам'яті Георгія Гонгадзе - фото 1
Смерть варта того, щоб жити: Як почував би себе Георгій Гонгадзе у сучасній Україні
16 сентября, 12:30