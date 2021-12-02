Верховна Рада виділила 8 мільярдів гривень на "тисячу Зеленського"

Гроші будуть

Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці.

за відповідний законопроект проголосували 253 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Сама програма стартує 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни тощо.