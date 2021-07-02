Верховна Рада почала деолігархізацію України

Рада зробила важливий крок / Пресслужба парламенту

Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію.

Законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" підтримали 275 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Документ передбачає внесення змін до низки законів з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення, запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.

Згідно із проєктом закону, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету України.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення Верховною Радою за основу поданого самим главою держави законопроєкту №5599 щодо «деолігархізації».

«Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх», – написав Зеленський у твітері.