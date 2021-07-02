Володимир Зеленський Роман Протасевич Карантин в Україні Евро 2020 Війна на Донбасі Досьє

Верховна Рада почала деолігархізацію України

08:31
Рада зробила важливий крок - фото 1
Рада зробила важливий крок / Пресслужба парламенту

Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію.

Законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" підтримали 275 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Документ передбачає внесення змін до низки законів з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення, запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.

Згідно із проєктом закону, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

  • 1) бере участь у політичному житті;
  • 2) має значний вплив на засоби масової інформації;
  • 3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
  • 4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету України.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення Верховною Радою за основу поданого самим главою держави законопроєкту №5599 щодо «деолігархізації».

«Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх», – написав Зеленський у твітері.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Верховна Рада Олигархи Новини Украина
Укрінформ
Другое на тему
Земля стала товаром - фото 1
В Україні відкрився ринок сільськогосподарської землі
Вчера, 10:37
Дочекалися - фото 1
Компанія Apple відкрила офіс в Україні
30 июня, 21:18
Велика перемога! - фото 1
Тріумф характеру: Україна долає шведів і виходить до чвертьфіналу
30 июня, 00:37
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 09:30
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 04:00
Литва помнит - фото 1
80 лет назад: Как страны Балтии оказались жертвами "русского мира"
14 июня, 13:15