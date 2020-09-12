Венедиктова назвала условие своей отставки

Венедиктова назвала условие своей отставки

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала условие своей отставки.

Об этом глава ОГП сообщила эфире шоу "Свобода слова".

"Я могу сказать опять же только за себя. Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю назад, ни месяц, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует. Более того хочу сообщить что я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", — заявила Венедиктова, уточнив, когда же она все-таки уйдет в отставку.

"Пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь в должности генерального прокурора", - добавила глава ОГУ.

Напомним, что…

5 марта 2020 г. Руслан Рябошапка лишился кресла генерального прокурора Украины. На его место была назначена Ирина Венедиктова. В последующие месяцы новый генеральный прокурор успела оскандалиться целым рядом скандальных решений.