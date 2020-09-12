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Венедиктова назвала условие своей отставки

17:49
Венедиктова назвала условие своей отставки - фото 1
Венедиктова назвала условие своей отставки

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала условие своей отставки.

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Об этом глава ОГП сообщила эфире шоу "Свобода слова".

"Я могу сказать опять же только за себя. Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю назад, ни месяц, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует. Более того хочу сообщить что я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", — заявила Венедиктова, уточнив, когда же она все-таки уйдет в отставку.

"Пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь в должности генерального прокурора", - добавила глава ОГУ.

Напомним, что…

5 марта 2020 г. Руслан Рябошапка лишился кресла генерального прокурора Украины. На его место была назначена Ирина Венедиктова. В последующие месяцы новый генеральный прокурор успела оскандалиться целым рядом скандальных решений.

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