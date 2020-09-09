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Венедиктова назначила своим замом юриста Медведчука

15:40
Новый заместитель генпрокурора Венедиктовой - фото 1
Новый заместитель генпрокурора Венедиктовой

Наглухо пророссийская генпрокурорша, которую посадил в кресло президент Зеленский, продолжает систематически уничтожать вверенное ей ведомство путем внедрения в него подконтрольных русским людей.

На сей раз, после фактического укрытия коррупционеров от переаттестации, назначений Пискуна и карателей времен режима Януковича своими замами, "абсолютно свой прокурор" Венедиктова посадила в кресло зама бывшего представителя партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука Максима Якубовского.

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Верный соратник кума Путина провел множество лет в органах прокуратуры и получил немалое количество движимого и недвижимого имущества, купить которое на официальные доходы в жизни бы не смог.

Так, с 1996 года откровенный коррупционер Якубовский занимал должность помощника Одесского транспортного прокурора Южно-транспортной прокуратуры. Затем служил старшим следователем Одесской транспортной прокуратуры.

После в карьере персонажа наступил взлет, связанный с работой на Россию. Он присоединился к "Украинскому выбору" и работал на связанный с Медведчуком центр правовых инициатив "Правовое государство".

Был при деле пособник оккупантов и при президенте Порошенко (как и сам Медведчук), когда его назначили заместителем главного военного прокурора и руководителем военной прокуратуры Южного региона. Теперь же Венедиктова отправила своего единомышленника на повышение.

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