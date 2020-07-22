Венецианская комиссия не очень довольна законом Зеленского о референдуме

В "венецианке" оценили законопроект "О референдуме"

В среду, 22 июля, эксперты венецианской комиссии опубликовали срочный вывод относительно законопроекта №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Выводы, к которому пришли аналитики, можно назвать весьма сдержанными.

Согласно публикации рекомендаций на сайте Совета Европы, Венецианская комиссия в целом посчитала идею проведения референдума и прописанный под нее закон "достаточно демократическим".

Правда, при этом эксперты нашли возможность для манипуляций, которые нужно было бы устранить.

Так, комиссия предложила Украине "четко прописать, что по вопросам общенационального значения не должно быть дополнительных критериев при условии, что будет собрано установленное количество подписей".

- В противном случае, если сбор значительного количества подписей не является доказательством национального значения, должны быть другие четкие объективные критерии для того, чтобы предлагаемый вопрос считалось таким, что имеет общенациональное значение; в этом случае в законопроекте должно быть указано, какой орган уполномочен прежде всего определять, соответствует ли это вопрос этим критериям или нет”, - сказано в рекомендациях. Кроме того, следует пересмотреть процедуру референдума в рамках "народной инициативы", рассмотреть вопрос о включении в законопроект дополнительного ограничения на одновременную организацию всеукраинского референдума и местных выборов, а также пояснять с помощью СМИ все варианты и законодательные последствия голосований.

Напомним, ВР приняла соответствующий закон 18 июня. Согласно документу, на референдум могут выносить вопросы внесения изменения в Конституцию, а также о "решениях вопросов общегосударственного значения" и изменении территории Украины. Кроме того, в законопроекте прописана схема отмены действия законов.

В целом, все предложенные президентом изменения можно назвать чрезвычайно спорными, поскольку при должной формулировке вопросов и раскачивании населения можно без проблем добиться принятия абсолютно любых нужных властям решений.

Теперь прошедший первое чтение документ будут обсуждать в профильных комитетах, после чего его с правками внесут на рассмотрение Верховной Рады.