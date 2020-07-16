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Великобритания впервые официально обвинила Россию во вмешательстве в выборы

21:00
Доминик Рааб обвинил Россию в преступлении - фото 1
Доминик Рааб обвинил Россию в преступлении

В четверг, 16 июля, официальный Лондон объявил о том, что Кремль пытался вмешиваться в парламентские выборы Великобритании в прошлом году.

Как утверждают журналисты издания The Guardian, с таким заявлением сегодня выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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По его словам, российские террористы пытались вмешаться в выборы, распространяя украденные ими конфиденциальные правительственные документы о свободной торговле между Соединенным Королевством и США.

- Россия получила засекреченную информацию и слила в интернет в том числе и с помощью социальной сети Reddit. - В данный момент продолжается расследование уголовного дела по этому преступлению.

Работники британского СМИ утверждают, что сегодня впервые с момента начала открытой агрессии РФ в Европе, британский министр публично признал вмешательство Москвы в демократические процессы.

Впрочем, российские террористы уже не раз совершали преступления в Великобритании. Так, еще во время подготовки референдума по Brexit, русские активно раскачивали ситуацию и вливали миллионы в распространение фейков и поддержку адептов выхода королевства из Евросоюза.

Кроме того, в Солсбери российские ГРУшники применили нервно-паралитическое вещество "Новичок", отравив Сергея Скрипаля и его дочь. В результате этой атаки путинские киллеры убили гражданку Великобритании.

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Новости Украина
The Guardian
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