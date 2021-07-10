Ведьмак 2: дата выхода, трейлер, актер, название серий
Netflix на специальной онлайн-конференции WitcherCon официально анонсировал дату выхода второго сезона своего успешнейшего хита - "Ведьмак".
Второй сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 17 декабря.
Во втором сезоне будет 8 серий. Они разом появятся на сервисе. И уже известно их название.
Ведьмак 2. Название серий
Первая серия: A Grain of Truth («Крупица истины»)
Вторая серия: Kaer Morhen («Каэр Морхен»)
Третья серия: What Is Lost («Что потеряно»)
Четвертая серия: Redanian Intelligence («Реданская разведка»)
Пятая серия: Turn Your Back («Повернись спиной»)
Шестая серия: Dear Friend («Дорогой друг»)
Седьмая серия: Voleth Meir («Волет Мейр»)
Восьмая серия: [REDACTED] (название последней серии пока неизвестно)
Шикарный Генри Кавилл в образе Геральта
Сюжет второго сезона
Литературной основой сценария стали книги Анджея Сапковского «Кровь эльфов» и «Час Презрения», а также как минимум один рассказ из сборника «Меч Предназначения».
По сюжету Геральт считает, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, так что он отправляется вместе c Цири в Каэр Морхен, чтобы обучить ее премудростям охотников на чудовищ. И пока короли, эльфы, люди и демоны борются за власть, он должен защитить девушку от чего-то гораздо более опасного — неизвестной силы, которой она обладает.
Ведьмак 2021 - смотреть онлайн тизер 2 сезона:
Ведьмак 2 - постер
Ведьмак 2 - видео со съемок:
Актеры
Генри Кавилл — Геральт из Риви
Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберг
Фрейя Аллан — княжна Цирилла (Цири)
Джои Бэти — Лютик
Мианна Бёринг — Тиссая де Врие
Ройс Пирресон — Истредд
Имон Фаррен — Кагыр
Мими Дивени — Фрингилья Виго
Уилсон Раджу-Пухальте — Дара
Анна Шаффер — Трисс Меригольд
Махеш Джаду — Вильгефорц
Все звезды первого сезона остаются в деле, к актерскому составу присоединились Эдвард Роу, Грэм Мактавиш, Аджоа Андо и многие другие.