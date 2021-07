Ведьмак 2: дата выхода, трейлер, актер, название серий

Ведьмак 2 - премьера в декабре 2021 / Netflix

Netflix на специальной онлайн-конференции WitcherCon официально анонсировал дату выхода второго сезона своего успешнейшего хита - "Ведьмак".

Второй сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 17 декабря.

Во втором сезоне будет 8 серий. Они разом появятся на сервисе. И уже известно их название.

Ведьмак 2. Название серий

Первая серия: A Grain of Truth («Крупица истины»)

Вторая серия: Kaer Morhen («Каэр Морхен»)

Третья серия: What Is Lost («Что потеряно»)

Четвертая серия: Redanian Intelligence («Реданская разведка»)

Пятая серия: Turn Your Back («Повернись спиной»)

Шестая серия: Dear Friend («Дорогой друг»)

Седьмая серия: Voleth Meir («Волет Мейр»)

Восьмая серия: [REDACTED] (название последней серии пока неизвестно)

Шикарный Генри Кавилл в образе Геральта

Сюжет второго сезона

Литературной основой сценария стали книги Анджея Сапковского «Кровь эльфов» и «Час Презрения», а также как минимум один рассказ из сборника «Меч Предназначения».

По сюжету Геральт считает, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, так что он отправляется вместе c Цири в Каэр Морхен, чтобы обучить ее премудростям охотников на чудовищ. И пока короли, эльфы, люди и демоны борются за власть, он должен защитить девушку от чего-то гораздо более опасного — неизвестной силы, которой она обладает.

Ведьмак 2021 - смотреть онлайн тизер 2 сезона:

Ведьмак 2 - постер

Ведьмак 2 - видео со съемок:

Актеры

Генри Кавилл — Геральт из Риви

Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберг

Фрейя Аллан — княжна Цирилла (Цири)

Джои Бэти — Лютик

Мианна Бёринг — Тиссая де Врие

Ройс Пирресон — Истредд

Имон Фаррен — Кагыр

Мими Дивени — Фрингилья Виго

Уилсон Раджу-Пухальте — Дара

Анна Шаффер — Трисс Меригольд

Махеш Джаду — Вильгефорц

Все звезды первого сезона остаются в деле, к актерскому составу присоединились Эдвард Роу, Грэм Мактавиш, Аджоа Андо и многие другие.