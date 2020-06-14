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Вечерний Квартал 2020 - смотреть онлайн концерт 13.06.2020

15:45
Вечерний Квартал - смотрим второй летний выпуск - фото 1
Вечерний Квартал - смотрим второй летний выпуск / Квартал 95

В субботу, 13 июня, на "Плюсах" состоялась премьера нового летнего выпуска "Вечернего квартала", который сразу же стал скандальным. Все подробности и сам выпуск онлайн - на Без Табу.

Сразу после выхода шоу в эфир - его автором обвинили в плагиате. Окзаалось, что один из номеров, на который кварталовцы делали ставку и раскручивали в соцсетях, оказалася украден у конкурентов из "Дизель-шоу". Более того, "дизели" выпустили его пять лет назад.

Вечерний Квартал 2020 - смотреть онлайн концерт от 6 июня

Сами "кварталовцы" свой зашквар пока никак не комментировали. Зато свежий выпуск их шоу за сутки посмотрели уже более 200 тысяч раз.

Вечерний Квартал 2020 - смотреть онлайн концерт 13.06.2020

Хронология выпуска

  • Приветствие от Евгения Кошевого
  • MONATIK - Добро пожаловать в наш Вечерний Квартал
  • Прощание с коронавирусом
  • Новый двойник Саакашвили - Политическое Дискавери
  • Школа доктора Коломойского
  • Самоизоляция сводит с ума! Муж и жена у психолога. СЕМЕЙНЫЕ ПРИКОЛЫ
  • Балерина, которая потолстела на карантине
  • Сбылась мечта украинцев - Чиновник попал в больницу, которую финансировал
  • Stand Up: Бекир Мамедиев - Про свою боль и жизнь в браке
  • СИЗО на карантине
  • Сергей Бабкин и голый, но очень счастливый Ляшко
  • Кличко и Кива в онлайн школе
  • Когда-нибудь всё это закончится - Финальная песня
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95 квартал Евгений Кошевой Шоубиз
БЕЗ ТАБУ
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