Вечерний Квартал 2020 - смотреть онлайн концерт 13.06.2020
Вечерний Квартал - смотрим второй летний выпуск / Квартал 95
В субботу, 13 июня, на "Плюсах" состоялась премьера нового летнего выпуска "Вечернего квартала", который сразу же стал скандальным. Все подробности и сам выпуск онлайн - на Без Табу.
Сразу после выхода шоу в эфир - его автором обвинили в плагиате. Окзаалось, что один из номеров, на который кварталовцы делали ставку и раскручивали в соцсетях, оказалася украден у конкурентов из "Дизель-шоу". Более того, "дизели" выпустили его пять лет назад.
Сами "кварталовцы" свой зашквар пока никак не комментировали. Зато свежий выпуск их шоу за сутки посмотрели уже более 200 тысяч раз.
Вечерний Квартал 2020 - смотреть онлайн концерт 13.06.2020
Хронология выпуска
- Приветствие от Евгения Кошевого
- MONATIK - Добро пожаловать в наш Вечерний Квартал
- Прощание с коронавирусом
- Новый двойник Саакашвили - Политическое Дискавери
- Школа доктора Коломойского
- Самоизоляция сводит с ума! Муж и жена у психолога. СЕМЕЙНЫЕ ПРИКОЛЫ
- Балерина, которая потолстела на карантине
- Сбылась мечта украинцев - Чиновник попал в больницу, которую финансировал
- Stand Up: Бекир Мамедиев - Про свою боль и жизнь в браке
- СИЗО на карантине
- Сергей Бабкин и голый, но очень счастливый Ляшко
- Кличко и Кива в онлайн школе
- Когда-нибудь всё это закончится - Финальная песня
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