Вечерний Квартал 2020 - новый выпуск расскажет всю правду про карантин

Вечерний Квартал - смотрим первый летний выпуск / Квартал 95

В субботу, 6 июня, на экраны возвращается «Вечерний квартал». Смотреть онлайн выпуск можно на канале “1+1”, все подробности выпуска - на Без Табу.

Начало трансляции - 20:30 на “Плюсах”. Впервые за все время существования проекта это будет “камерный” выпуск.

Причину вы все слишком хорошо знаете - из-за вызванного пандемией коронавируса карантина артисты выступали без зрителей и вживую их выступление могли наблюдать лишь операторы.

Собственно, тема коронавируса и будет главной в этом выпуске, ведь карантин и для простых людей, и для героев “Вечернего квартала” - политиков и олигархов.

Вечерний квартал - смотрим 6 июня

Мишенью для сатириков в этот раз будут премьер Шмыгаль, Ахметов, Коломойский, Саакашвили и Виталий Кличко, а также персонажи калибром меньше, но от этого не менее интересные - прихлебатель Коломойского нардеп Дубинский, депутат-провокатор Гончаренко, непокорный мэр Черкасс Бондаренко и другие.

Конечно, не обойдется без бывшего фронтмена шоу, а ныне президента Украины - Владимира Зеленского. Он выступит в роли не только гаранта Конституции, но и гаранта хорошего настроения. Хотя бы на время трансляции шоу.

Вечерний Квартал - смотреть онлайн летний выпуск - 06.06.2020:

Премьера выпуска на ТВ состоится на канале “1+1” в субботу, 6 июня, в 20:30.