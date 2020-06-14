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"Квартал" украл у "Дизель-Шоу" номер пятилетней давности

15:02
Эксклюзив Квартала оказался выдуман Дизель-шоу в 2015-м - фото 1
Эксклюзив Квартала оказался выдуман Дизель-шоу в 2015-м

Бывшие подопечные Владимира Зеленского угодили с размаху в громкий скандал - их обвинили в плагиате, наглом и неприкрытом.

Актеры "Дизель-шоу" посмотрели свежий выпуск юмористического шоу конкурентов - "Вечерний квартал" и оказалось, что были соавторами их летнего выпуска. Правда, узнали об этом задним числом.

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Оказалось, что "кварталовцы" тупо украли у "дизелей" их номер 2015 года про тупого чиновника, который не в силах освоить английский язык.

Справедливости ради, номер не самый смешной и вряд ли был лучше пять лет назад, а уже тем более - никакой в 2020-м.

Тем не менее, это не помешало бывшим коллегам Владимира Зеленского переснять номер конкурентов буквально слово в слово и выдать его в эфире как свой актуал. Более того, "Квартал" даже визуализировал номер аналогичным образом, доверив главную роль лысому актеру Кошевому, который копировал лысого актера Крутоголова.

Квартал 95 vs Дизель Шоу:

Полный номер Дизелей:

Украденный номер:

Естественно, такое не могло оставаться безнаказанным, "дизели" на своей странице на Facebook размазали плагиаторов, попутно и весьма тонко сравнив их с мышами, которые уничтожили многие тонные зерна в хранилищах Госрезерва. В отличие от номера про чиновника и алфавит, это было действительно смешно.

Отметим, что в "Квартале" никак не комментировали обвинения, посчитав себя женой Цезаря.

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Дизель Шоу 95 квартал Вечерний квартал Егор Крутоголов Евгений Кошевой плагиат Шоубиз Звезды
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