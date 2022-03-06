Вчимося тримати немовля на руках

Діти — це невимовне щастя для батьків. Коли в сім’ї з’являється маленьке чудо, життя наповнюється новими відчуттями та переживаннями. В пологовому будинку на допомогу приходять лікарі й медичний персонал, які можуть відповісти на безліч питань, що стосуються новонародженого.

Та по приїзду додому виникає багато нюансів щодо догляду за дитиною, в тому числі й те, як правильно брати немовля на руки.

Як брати малюка?

Перед вивченням основних поз тримання новонародженого треба навчитися правильно брати його на руки. Рухи матері або батька повинні бути спокійними та дуже обережними. Ви маєте підтримувати голівку та спинку маляти. Для цього одна рука має бути під головою, а інша — охоплювати сідниці та спину. Головне, щоб дитина чітко була зафіксована у ваших долонях. Не треба сильно стискати дитя, аби це не завдало йому дискомфорту. Другий спосіб полягає в тому, щоб піднімати дитину, тримаючи її під пахви, підтримуючи голову пальцями ззаду.

Пози для тримання малюка

Батьки часто бояться взяти крихітку на руки, щоб не нашкодити їй. Адже дитя таке маленьке та тендітне, що йому дуже легко можна зробити неприємно. Тому процес взяття та тримання на руках має бути безпечним. Варіантів достатньо багато, але є найбільш використовувані:

Колиска — найбільш поширений. Дитина знаходиться в позі ембріона, що сприяє її комфорту. Батько чи мати мають покласти малюка на попередньо зігнутий ліктьовий суглоб, обіймаючи цією ж рукою тіло дитини. Інша долоня підтримує поперек.

Тримання стовпчиком — у такій позі повернута лицем до вас дитина щільно притискується до грудей. При цьому необхідно тримати дитя за спинку та попу. У цьому положенні малюку буде чутно ваше дихання та серцебиття, що в разі тривоги може його заспокоїти. Адже він почує знайомі для нього звуки, які чув під час перебування в утробі матері.

"Тигр на гілці" — поза, де малюк розташований животиком на зігнутій руці, голова знаходиться на згині. Друга рука може підтримувати малюка, а може бути й вільною.

Всі ці пози мами використовують на підсвідомості. Але правильність виконання важлива для здоров’я вашої дитини.

Тримаючи дитину одним із таких методів, можна бути впевненим, що малюку комфортно та безпечно перебувати у вас на руках. Таким чином як батьки, так і немовля отримають величезне задоволення від контакту один з одним. Це сприятиме психологічному розвитку дитини та спокою батьків, що є дуже важливим фактором для виховання малюка.