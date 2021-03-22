Вандалу, який розгромив Офіс Президента України, повідомили про підозру

Помилилися адерсою / ОП

Одному з затриманих з масовий вандалізм у центрі Києва - Владиславу Гранецькому-Стафійчуку - повідомили про підозру, хулігану загрожує до 7 років ув'язнення.

Вандала затримали після акції під Офісом президента - люди зібралися ввечорі 20 березня з вимогами звільнити активіста Сергія Стерненка. Дуже швидко акція перестала бути мирною й вийшла з-під контролю. Учасники мітингу почали все крушити та розмалювали стіни Офісу Президента свастикою та іншим непотрібом.

Про затримання повідомив адвокат Дмитро Мазурок.

Затриманий Владислав Гранецький-Стафійчук виявився ветераном війни з Росією, письменником та видавцем, також він відомий як Влад Сорд.

Він - кримчанин, що втратив житло через окупацію. Влад Сорд - ветеран війни з Росією, має урядові нагороди та важкі поранення та ПТСР. Можливо, саме через посттравматичний синдром він і вчинив акт вандалізму.

Активісти перетворюються на вандалів 20 березня 2021:

Унаслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві, було завдано пошкоджень адміністративній будівлі Офісу Президента України, які попередньо оцінюють у майже 2 млн грн.

Крім того, активісти здійснили безглуздий напад на сам політичний інститут - президентство.