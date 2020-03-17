Валюты нет: в НБУ решили потушить огонь бензином

В банках не хватает долларов

Утром в среду коронавирусная паника и наслоившаяся на нее экономическая рецессия снова дали о себе знать повышением стоимости доллара и евро. При этом НБУ ничего не остается, кроме как пытаться экстренно гасить огонь всеми доступными способами. А их крайне мало.

А эффективных способов для того, чтобы удержать цену национальной валюты на удобном для властей уровне и вовсе не существует, поскольку вливания государственных резервов на межбанке вообще не способны всерьез удержать растущий по объективным причинам курс.

Утром во вторник, 17 марта, многие обменники открылись с курсом в 28 гривен на покупку и 28.80 на продажу гривны.

При этом тенденция на рынке наблюдалась абсолютно однозначная - увеличение стоимости валюты. Более того, многие граждане, которые в панике закупают доллары и евро столкнулись с проблемой нехватки валюты в банках и обменниках. Более того, затронула проблема еще и людей, заранее заказывавших снятие депозита в валюте. В ряде финансовых учреждений им сказали, что доллары закончились. Вот с этого момента и начался трэш.

Не зная, как заполнить дефицит валюты, в Нацбанке решили попытаться объяснить людям, что произошедшее - из-за карантина.

"В кассах финучреждений наблюдается недостаток валютных средств из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ. По причине карантина наличные иностранные валюты доставляются в Украину с задержкой", - отметили на странице регулятора в Facebook.

Стоит ли говорить, что после этого обменники стали торговать с еще большим гешефтом для себя, ведь паника только лишь разрослась?

Последняя попытка сдержать курс от НБУ заключалась в выходе на межбанк. Слив сто миллионов долларов, регулятор на пару минут остановил падение, но сразу же после выхода его с биржи, ситуация значительно ухудшилась.

Сумеют ли власти вместе с Нацбанком добиться сдерживания доллара хотя бы на уровне до 30 гривен, неизвестно. Впрочем, отсутствие притока инвестиций и карантин вряд ли спасут ситуацию даже с учетом искуственных продаж резервов на межбанке.