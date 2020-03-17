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Экс-менеджер агрохолдинга и топ "Сбербанка России": нардепы назначили главу минэкономики

12:40
На Игоря Петрашко возложили большие надежды - фото 1
На Игоря Петрашко возложили большие надежды

Днем во вторник, 17 марта, народные депутаты в ходе внеочередного заседания ВР высказали "одобрямс" решением Зеленского-Шмигаля назначить министром экономики Игоря Петрашко.

За то, чтобы посадить в архиважное в условиях тотального коллапаса экономики кресло бывшего заместителя гендиректора Ukrlandfarming Олега Бахматюка Игоря Петрашко, проголосовали сегодня 243 народных депутата.

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Большинство из них, само собой, составили представители "слуг народа", которых фактически обязали поддерживать нужную кандидатуру.

Выступая перед парламентом, Петрашко ни слова не сказал о том, что Украина уже находится в сложной экономической ситуации из-за системного падения производства, ВВП и налогово-таможенных поступлений в бюджет.

Вместо этого аграрий сконцентрировался на традиционных "нужно помочь бизнесу и привлечь инвестиции":

- Приоритетные задачи в экономике сейчас - это два направления. Первое — поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться. Рынки Евросоюза будут вводить протекционистские и другие запреты. Важно сейчас помочь бизнесу сохранить производство, рабочие места, заработную плату. Второе — создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо. Если украинский бизнес в Украине будет чувствовать себя хорошо, то будет и приток иностранных инвестиций и финансирования из-за рубежа, - отметил без пяти минут министр, после чего его решили назначить на хлебную должность.

Сумеют ли Петрашко вместе со Шмыгалем распетлять со сложившейся эпичной ситуацией, неизвестно. Впрочем, резюме у чиновника весьма внушительное. С 2007 по 2013 он работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", а затем ушел возглавлять департамент корпоративного бизнеса в "Сбербанке России". С апреля 2013-го Петрашко стал замгендира Ukrlandfarming.

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Игорь Петрашко Экономика Кабмин Денис Шмыгаль Новости
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