Экс-менеджер агрохолдинга и топ "Сбербанка России": нардепы назначили главу минэкономики

На Игоря Петрашко возложили большие надежды

Днем во вторник, 17 марта, народные депутаты в ходе внеочередного заседания ВР высказали "одобрямс" решением Зеленского-Шмигаля назначить министром экономики Игоря Петрашко.

За то, чтобы посадить в архиважное в условиях тотального коллапаса экономики кресло бывшего заместителя гендиректора Ukrlandfarming Олега Бахматюка Игоря Петрашко, проголосовали сегодня 243 народных депутата.

Большинство из них, само собой, составили представители "слуг народа", которых фактически обязали поддерживать нужную кандидатуру.

Выступая перед парламентом, Петрашко ни слова не сказал о том, что Украина уже находится в сложной экономической ситуации из-за системного падения производства, ВВП и налогово-таможенных поступлений в бюджет.

Вместо этого аграрий сконцентрировался на традиционных "нужно помочь бизнесу и привлечь инвестиции":

- Приоритетные задачи в экономике сейчас - это два направления. Первое — поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться. Рынки Евросоюза будут вводить протекционистские и другие запреты. Важно сейчас помочь бизнесу сохранить производство, рабочие места, заработную плату. Второе — создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо. Если украинский бизнес в Украине будет чувствовать себя хорошо, то будет и приток иностранных инвестиций и финансирования из-за рубежа, - отметил без пяти минут министр, после чего его решили назначить на хлебную должность.

Сумеют ли Петрашко вместе со Шмыгалем распетлять со сложившейся эпичной ситуацией, неизвестно. Впрочем, резюме у чиновника весьма внушительное. С 2007 по 2013 он работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", а затем ушел возглавлять департамент корпоративного бизнеса в "Сбербанке России". С апреля 2013-го Петрашко стал замгендира Ukrlandfarming.