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ВАКС отстранил Холоднюка от должности главы судебной администрации Украины

14:00
ВАКС отстранил Холоднюка от должности главы судебной администрации Украины - фото 1

Пособник Павла Вовка, которого всячески отмазывает Ирина Венедиктова, отстранен от выполняемых им обязательств по решению высшего антикоррупционного суда.

Высший антикоррупционный суд отстранил на два месяца Зиновия Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации Украины.

Венедиктова сократила должность своего зама, который подписал подозрения судьям ОАСК

"Отстранить подозреваемого Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации Украины на два месяца до 1 декабря 2020 года", - сказала судья.

Напомним, 17 июля 2020 заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе голове ГСА и голове Окружного админсуда Киева.

По версии следствия, подозреваемые имели целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия, создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешательства в деятельность государственных деятелей.

Напомним, 17 июля НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров, на которых якобы фигурируют председатель ОАСК, его заместитель, ряд судей, представителей Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. В разговорах они обсуждали способы влияния на на кадровый состав ВСП и ВККС, вынесения нужного вердикта Конституционным судом и другими инстанциями.

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Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора суд антикоррупционный суд Новости
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