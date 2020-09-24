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Венедиктова сократила должность своего зама, который подписал подозрения судьям ОАСК

22:20
Венедиктова нашла способ отомстить не подчинившемуся заму - фото 1
Венедиктова нашла способ отомстить не подчинившемуся заму

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила расправиться с Андрее Любовичем, которого она в марте сделала своим заместителем.

По данным источника "Украинской правды", в последнее время между главой ОГП и ее уже бывшим замом возник конфликт.

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Связан он был с тем, что Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создание преступной организации, чему пыталась помешать Венедиктова.

Уже после того, как о действиях генпрокурорши по срыву спецоперации НАБУ стало известно общественности, подконтрольная Банковой соратника Зеленского лишила своего зама влияния на это скандальное дело.

После этого Любович стал третьим замом генпрокурора, которого не допускали к участию в совещаниях. Первым попавшим в немилость был уже уволенный глава САП Назар Холодницкий. Вторым - проукраинский Гюндуз Мамедов.

Теперь же, согласно распоряжению Венедиктовой, в Офисе генпрокурора уже нет поста замглавы ведомства, ответственного за расследования ГБР, дела Майдана и нарушения прав граждан со стороны правоохранителей и преступлений военных. Эти обязанности, скорее всего, переложат на плечи кого-либо из подконтрольных генпрокурорше заместителей.

Напомним, 17 июля НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров, на которых якобы фигурируют председатель ОАСК, его заместитель, ряд судей, представителей Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. В разговорах они обсуждали способы влияния на на кадровый состав ВСП и ВККС, вынесения нужного вердикта Конституционным судом и другими инстанциями.

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