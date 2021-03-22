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Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу випробувань

15:20
Дослідження підтвердили ефективність британської розробки - фото 1
Дослідження підтвердили ефективність британської розробки

В AstraZeneca після проходження третьої фази клінічних випробувань заявляють, що вакцина ефективна на 100% для уникнення важких форм COVID-19

Випробування проходили в США, Чилі і Перу, взяли участь 32 тисячі осіб.

Згідно з результатами випробувань, вакцина з 79-відсотковою ймовірністю запобігає симптомам COVID-19 і зі стовідсотковою ймовірністю запобігає виникненню тяжкої хвороби внаслідок зараження коронавірусом.

У випробуваннях, які, крім США, проходили в Чилі і Перу, взяли участь 32 тисячі осіб.

В ході випробувань не було виявлено даних, які вказують на те, що застосування розробленої AstraZeneca вакцини викликає тромбоемболію.

Раніше британські і європейські медичні регулятори вже заявляли, що вважають безпечним застосування вакцини AstraZeneca.

Ця вакцина широко застосовується у Великій Британії і Європі. Тепер, після випробувань США, упродовж декількох місяців вакцина повинна буде отримати дозвіл від FDA.

Раніше висловлювалися сумніви в тому, що вакцина ефективна для людей старше 65 років, проте п'ята частина добровольців останньої фази випробувань була старша за цей вік. Нещодавно у Скандинавії померли ще 2 людини, які пройшли щеплення вакциною AstraZeneca.

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Пандемия коронавируса вакцина Новини Мир
УНІАН
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