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Вакарчук объединится со Слугой народа? Разумков дал ответ

11:30
Вакарчук объединится со Слугой народа? Разумков дал ответ - фото 1
Вакарчук объединится со Слугой народа? Разумков дал ответ

Глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков наконец-то рассказал, заключит ли Команда Зе союз со Святославом Вакарчуком.

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Если кратко, то нет, не заключит.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал политик.

Отметим, что слухи о возможном союзе команд Зе и Ва ходят уже давно. При чем их питала сама "Слуга народа".

Так,глава СНБОЛ Александр Данилюк заявлял, что такой союз возможен, но лишь при условии, что "Голос" Вакарчука будет разделять взгляды команды Зеленского.

От себя добавим, что часть принципов команд Зе и Ва действительно совпадают. Все их можно свести к одной аморфной идее: "Люди превыше всего".

Выйдет ли что-то из всего этого –покажет время. Но одно нам известно точно: политсила Зеленского пройдет в парламент . Что касается «Голоса», то его шансы так же достаточно велики.

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Партия Голос Партия Слуга народа Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Новости Украина Выборы в Раду 2019
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