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Вакарчук утратил способность произносить гласные буквы

11:55
Вкрчк гонит беса - фото 1
Вкрчк гонит беса

Главной забавой утра пятницы, 5 июля, в социальных сетях стали попытки разгадать ребус от певца и с недавних пор политика Святослава Вакарчука.

Утром на сайте политической партии певца "Голос" появилась странная новость с набором букв вместо слов. Наиболее догадливые быстро смекнули, что в тексте нет гласных букв, а лишь согласные.

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Немного безумия в пятницу

Сразу же начали думать, что произошло. Учитывая, что нынешние парламентские выборы проходят летом - многие решили, что Вакарчук упоролся перегрелся и утратил способность связно говорить, а данная статья - банальная стенограмма речи политика. Поводов так думать - хоть отбавляй, тем более, что конкуренты Вакарчука также не спешат демонстрировать адекватность. Например, Анатолий Гриценко снимает трешевые ролики, перехватив звание главного клоуна, а Порошенко - матерится со сцены, повторяя Януковича.

"Голос" Вакарчука развалили за сдачу Донбасса регионалам

В соцсетях сразу же начали соревноваться в остроумии и ставить диагноз Вакарчуку. Некоторые даже вспомнили, что это похоже на письменность древних египтян, где тоже не было гласных. Или иврит.

Вакарчук утратил способность произносить гласные буквы - фото 183789

Журнлист Цензора Евгений Кузьменко первым предположил, что креативили под наркотиками

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Наиболее вероятное объяснение

Однако все оказалось банально - по замыслу партийцев, лишением гласных они хотели провести якобы социальный эксперимент, по задумке - так хотели показать, как выглядят новости в СМИ, которые принадлежат олигархам.

Теоретик медиа Отар Довженко над иницитивой Вакарчука не подшучивал, а прямо указал на ее рагулизм

Задумка, скажем прямо, не сработала, да, Вакарчук, привлек к себе внимание, но выставил себя странным и оторванным от реалих. Примерно, также он ведет себя и на интервью и ток-шоу, где его разваливают тот же Гриценко, Тимошенко или даже, прости господи, Мураев.

Потому и нет причин удивляться, что рост поддержки партии "Голос" остановился - люди начали понимать, что партия, наспех собранная и лишенная смысловой нагрузки, - это новый "кот в мешке".

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Святослав Вакарчук Партия Голос Выборы в Раду 2019 паноптикум Новости Политика
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