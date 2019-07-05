Вакарчук утратил способность произносить гласные буквы

Вкрчк гонит беса

Главной забавой утра пятницы, 5 июля, в социальных сетях стали попытки разгадать ребус от певца и с недавних пор политика Святослава Вакарчука.

Утром на сайте политической партии певца "Голос" появилась странная новость с набором букв вместо слов. Наиболее догадливые быстро смекнули, что в тексте нет гласных букв, а лишь согласные.

Немного безумия в пятницу

Сразу же начали думать, что произошло. Учитывая, что нынешние парламентские выборы проходят летом - многие решили, что Вакарчук упоролся перегрелся и утратил способность связно говорить, а данная статья - банальная стенограмма речи политика. Поводов так думать - хоть отбавляй, тем более, что конкуренты Вакарчука также не спешат демонстрировать адекватность. Например, Анатолий Гриценко снимает трешевые ролики, перехватив звание главного клоуна, а Порошенко - матерится со сцены, повторяя Януковича.

В соцсетях сразу же начали соревноваться в остроумии и ставить диагноз Вакарчуку. Некоторые даже вспомнили, что это похоже на письменность древних египтян, где тоже не было гласных. Или иврит.

Журнлист Цензора Евгений Кузьменко первым предположил, что креативили под наркотиками

Наиболее вероятное объяснение

Однако все оказалось банально - по замыслу партийцев, лишением гласных они хотели провести якобы социальный эксперимент, по задумке - так хотели показать, как выглядят новости в СМИ, которые принадлежат олигархам.

Теоретик медиа Отар Довженко над иницитивой Вакарчука не подшучивал, а прямо указал на ее рагулизм

Задумка, скажем прямо, не сработала, да, Вакарчук, привлек к себе внимание, но выставил себя странным и оторванным от реалих. Примерно, также он ведет себя и на интервью и ток-шоу, где его разваливают тот же Гриценко, Тимошенко или даже, прости господи, Мураев.

Потому и нет причин удивляться, что рост поддержки партии "Голос" остановился - люди начали понимать, что партия, наспех собранная и лишенная смысловой нагрузки, - это новый "кот в мешке".