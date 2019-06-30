ПАСЕ Выборы в Раду 2019 День Конституции 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе

"Голос" Вакарчука развалили за сдачу Донбасса регионалам

16:00
Вакарчук даже не попытался отобрать голоса на Донбассе у рыгов и Зеленского - фото 1
Вакарчук даже не попытался отобрать голоса на Донбассе у рыгов и Зеленского

Партию фронтмена "Океана Ельзи" небеспочвенно обвинили в пренебрежении жителями прифронтовых районов Донецкой и Луганской областей. Как оказалось, декларирующие единение страны политики попросту не поедут общаться с живущими, де-факто, на войне людьми.

В воскресенье, 30 июня, на своей странице в Facebook об этом написал Богдан Чабан, активист, создатель Veterano Pizza Mariupol, доброволец и ветеран войны, которому довелось выполнять задачи за линией фронта, но при этом отсидеть в СИЗО за "участие в бандформировании".

Партия "Голос" отозвала скандального кандидата в нардепы

Как оказалось, при изучении списков различных партий, предприниматель обратил внимание на показательно не зашкваренных людей в "Голосе", после чего решил изучить программу фракции Вакарчука, но и там не оказалось "зрады" - декларируют фронтмен и его команда весьма грамотные вещи.

"Чтобы получить все таки 100% уверенность в своем выборе осталось сходить на встречу с партиеюв рамках их Тура Изменений. Но оказывается, что Мариуполь не обозначен на карте тура, более того, не обозначено ни одного города в Донецкой и Луганской области. Тур заканчивается на линии Харьков - Запорожье - Днепр. Надеясь, что это какая-то ошибка иду к своим знакомым с голоса и получаю четыре "гениальных" объяснения: у нас нет времени, у нас там все равно рейтинг ниже 5%, политтехнологи нам не советуют ездить туда где был Зеленский, речь идет о Мариуполе, я не отвечаю за организацию тура. В сухом остатке имеем еще одну инфантильную партию, которая отдает восток Украины на откуп регионалам. Есть крутой движ с флешмобами, волонтерством, но удаленный от понимания ситуации в стране. А также самовлюбленного лидера партии, который видел ваш восток далеко и не часто", - написал Чабан.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Андрей Богдан отпраздновал День Конституции на концерте ватного россиянина - фото 1
Андрей Богдан отметил День Конституции в ночном клубе с российскими звездами (ФОТО+ВИДЕО)
11:00
У Зеленского ищут нового главу ОДА. Через Facеbook - фото 1
У Зеленского ищут нового главу ОГА. В Facеbook
Вчера, 21:53
УГКЦ попросит патриархат у Папы . Получится ли у нее? - фото 1
УГКЦ станет патриархатом? Отвечаем на вопрос
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля
17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Загрузка...