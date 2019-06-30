"Голос" Вакарчука развалили за сдачу Донбасса регионалам

Вакарчук даже не попытался отобрать голоса на Донбассе у рыгов и Зеленского

Партию фронтмена "Океана Ельзи" небеспочвенно обвинили в пренебрежении жителями прифронтовых районов Донецкой и Луганской областей. Как оказалось, декларирующие единение страны политики попросту не поедут общаться с живущими, де-факто, на войне людьми.

В воскресенье, 30 июня, на своей странице в Facebook об этом написал Богдан Чабан, активист, создатель Veterano Pizza Mariupol, доброволец и ветеран войны, которому довелось выполнять задачи за линией фронта, но при этом отсидеть в СИЗО за "участие в бандформировании".

Как оказалось, при изучении списков различных партий, предприниматель обратил внимание на показательно не зашкваренных людей в "Голосе", после чего решил изучить программу фракции Вакарчука, но и там не оказалось "зрады" - декларируют фронтмен и его команда весьма грамотные вещи.

"Чтобы получить все таки 100% уверенность в своем выборе осталось сходить на встречу с партиеюв рамках их Тура Изменений. Но оказывается, что Мариуполь не обозначен на карте тура, более того, не обозначено ни одного города в Донецкой и Луганской области. Тур заканчивается на линии Харьков - Запорожье - Днепр. Надеясь, что это какая-то ошибка иду к своим знакомым с голоса и получаю четыре "гениальных" объяснения: у нас нет времени, у нас там все равно рейтинг ниже 5%, политтехнологи нам не советуют ездить туда где был Зеленский, речь идет о Мариуполе, я не отвечаю за организацию тура. В сухом остатке имеем еще одну инфантильную партию, которая отдает восток Украины на откуп регионалам. Есть крутой движ с флешмобами, волонтерством, но удаленный от понимания ситуации в стране. А также самовлюбленного лидера партии, который видел ваш восток далеко и не часто", - написал Чабан.