Вакарчук уйдет со сцены? Певец дал ответ

Вакарчук уйдет со сцены: Певец дал ответ

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук рассказал уйдет ли со сцены после попадания в Раду. Спойлер: нет, мы не потеряем певца.

Об этом он поведал СМИ.

"Если буду в законодательной власти, то да (продолжит концерт – прим.ред). Закон это позволяет", – отметил певец.

Но есть и исключение.

"Если это будет исполнительная власть, то очень сомневаюсь, потому что, думаю, не очень будет времени для этого", - добавил он.

Отметим, что ранее певца неоднократно критиковали за концерты. Будто бы это агитация. Но Вакарчук отрицает все обвинения.

"Во время концерта у нас нет агитации. Это во-первых. Во-вторых, нас поставили в условия, когда до выборов есть только два месяца. Мы только успели заявить, что баллотируемся в Парламент, и здесь сразу со всех сторон нам указывают, чего нельзя делать. Скажите, а можно проводить выборы по мажоритарной системе? Можно, не дожидаясь решения Конституционного суда, говорить, что выборы конституционные?", - заявил певец.