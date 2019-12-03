Тимошенко, Порошенко и Вакарчук напомнили Зе о "красных линиях" на встрече с Путиным

Три фракции жестко выступили против уступков Зеленского

Во вторник, 3 декабря, во время заседания парламента представители фракций "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" выступили с совместным заявлением, которое касается недопущения слива президентом Зеленским национальных интересов Украины.

Ушедшие в оппозицию, но голосующие "как надо" политики, а также нардепы из переименованной БПП считают, что во время встречи лидеров "Нормандской четверки" Владимир Зеленский может натворить немало серьезных проблем с далекоидущими последствиями.

Именно поэтому, а также для того, чтобы отстраниться от ответственности за возможные договоренности лидера Зе команды с террористами, представители оппозиционных партий подписали открытые требования к президенту.

В тексте заявления сказано, что наш гарант должен не идти на компромиссы по унитарности государства и федерализации, не обещать отклонений от европейского и евроатлантического курса, отказываться от проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до полного выполнения условий безопасности и деоккупации - вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований и установления контроля над государственной границей.

Кроме того, Зеленский, по мнению представителей партий Порошенко, Тимошенко и Вакарчука, должен не соглашаться обменивать Крым на Донбасс, а также не отказываться от международных судебных процессов против России и требовать возвращение контроля Украины над украинской-российской границей.

"В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих "красных линий" и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе за защиту Украины", - сказано в заявлении, под которым подписались лидеры фракций.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".