Вакарчук ошарашил неизвестными ФОТО Это обсуждают все

Вакарчук ошарашил снимками семьи. Это обсуждают все – ФОТО

Святослав Вакарчук решил удивить своих фанатов и выложил фото своей семьи. Правда, свежестью от них не пахнет.

Свои снимки певец опубликовал в Instagram.

"Сегодня - День семьи в Украине. Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Спасибо вам, мои родные!" , - подписал фото музыкант.

Но довольно слов- смотрите сами.

Интересно, что некоторые комментаторы отметили "несвежесть" снимков.

"В последний раз Святослав фотографировался с родными в 90-х?", - сиронизировала Instagram-пользователь Irma.

Напомним. лидер "Голоса" Святослав Вакарчук рассказал уйдет ли со сцены после попадания в Раду. Спойлер: нет, мы не потеряем певца.

"Если буду в законодательной власти, то да (продолжит концерт – прим.ред). Закон это позволяет", – отметил он.

Но есть и исключение.

"Если это будет исполнительная власть, то очень сомневаюсь, потому что, думаю, не очень будет времени для этого", - добавил он.

Отметим, что ранее певца неоднократно критиковали за концерты. Будто бы это агитация. Но Вакарчук отрицает все обвинения.

"Во время концерта у нас нет агитации. Это во-первых. Во-вторых, нас поставили в условия, когда до выборов есть только два месяца. Мы только успели заявить, что баллотируемся в Парламент, и здесь сразу со всех сторон нам указывают, чего нельзя делать. Скажите, а можно проводить выборы по мажоритарной системе? Можно, не дожидаясь решения Конституционного суда, говорить, что выборы конституционные?", - заявил певец.