Вакарчук нанял для "Голоса" пиарщика Порошенко

Вакарчук возлагает надежды на пиарщиков Порошенко

Вскоре слоганы о вере и армии Украина будет слышать от Святослава Вакарчука. По крайней мере, ему во многом близки те ценности, которые декларировал экс-президент Пётр Порошенко. Правда, его пиарщики с задачей не справились.

Так что идея нанять тех же людей для продвижения своего политического проекта, надо сказать, так себе.

Тем не менее, Святослав Вакарчук подписал договор о предоставлении пиар-услуг с Ярославом Ведмидем. Именно этот специалист работал в команде Петра Порошенко на президентских выборах, которые закончились для главы государства сокрушительным поражением.

Сам фронтмен "Океана Ельзи" утверждает, что пользуется услугами топового специалиста, владельца агентства Postmen именно из-за его профессионализма.

- Главная цель - провести в парламент много хороших людей. Готов для этого делать непопулярные вещи. Политика - это не святое дело. Я понимаю это все. Я знаю, куда иду, - сказал артист, некогда сбежавший из парламента.

Кроме того, Вакарчук заявил, что у него нет связей с действующей властью. Так же, как и с прошлой.

- В нашей команде можно встретить многих людей, которые придерживались разных политических взглядов. Но никаких связей ни с одной политической силой, ни с действующим, ни с предыдущим президентом, или другими президентами или премьер-министром, у партии "Голос" нет. И не будет.

В общем, Вакарчук собирается в очередной раз создать партию с новыми лицами, за счет чего и пролезть в парламент. И пока в рядах его политсилы найти зашкваренных людей сложно. Тем не менее, подобные проходы в Раду с политиками, которых никогда не было у власти, в истории Украины уже происходили и к хорошему, в целом, не приводили.