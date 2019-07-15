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Вакарчук уделал Порошенко – рейтинг

15:10
Вакарчук уделал Порошенко – рейтинг - фото 1
Вакарчук уделал Порошенко – рейтинг

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук неожиданно вышел на третье место в парламентской гонке.

Нет агитации: Вакарчук оправдался за концерты

Об этом сообщает Центр Разумкова.

На первом месте традиционное находится "Слуга народа" 41,5%, второе заняла "За життя" (12,5%), "Голос" певца (8,8%), "Евросоль" Порошенко – 8,3 %, Батькивщина - 7%.

Вакарчук уделал Порошенко – рейтинг - фото 184293

Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.

Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.

Напомним, Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга.

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