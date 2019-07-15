Вакарчук уделал Порошенко – рейтинг
Вакарчук уделал Порошенко – рейтинг
Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук неожиданно вышел на третье место в парламентской гонке.
Об этом сообщает Центр Разумкова.
На первом месте традиционное находится "Слуга народа" 41,5%, второе заняла "За життя" (12,5%), "Голос" певца (8,8%), "Евросоль" Порошенко – 8,3 %, Батькивщина - 7%.
Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.
Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.
Напомним, Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга.
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский ответил на все вопросы. Ну, почти
17:47
Зеленский изменил состав СНБО. Кто туда вошел?
17:10
Шпион Вышинский скоро выйдет на свободу – СМИ
13:28
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
Вчера, 17:00
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...