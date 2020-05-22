Ментам приказали срочно завершать дело Шеремета

Менты заторопились с делом Шеремета

На днях в полиции объявят о завершении следствия против Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Вместо того, чтобы адекватно заниматься своей работой, мусора лишь подстроили доказательства и факты вины уже сделанных подозреваемыми.

Как утверждают источники издания "Слідство.інфо", поскольку дело об убийстве российского журналиста стало политическим, следакам поступил приказ сверху разобраться с ним как можно быстрее.

И хотя большинство следователей считают собранные и подделанные ими доказательства недостаточными для того, чтобы в суде могли вынести обвиняемым приговор, менты все равно собираются топорно завершить производство и передать его в прокуратуру. Решать о направлении дела для рассмотрения его по существу будут подчиненные Венедиктовой. Те самые, что подмахнули бредовейшие подозрения с формулировкой о том, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь "вдохновились величием арийской расы".

Впрочем, отмороженный прокурор Зузак, который, судя по всему, уже и сам поверил в бред о вине усаженных на скамью подсудимых, с дела оказался снят. Видимо, его заменят на более разумного кадра.

Все эти факты говорят о том, что отказываться от идиотских и совершенно бездоказательных обвинений задержанных по фейковым подозрениям представители системы не собираются.

Напомним, два дня назад президент Владимир Зеленский прокомментировал ход дела Шеремета, отметив, что министр внутренних дел несет ответственность за него. А уже на следующий день всем троим обвиняемым переписали подозрения, сделав организаторами преступления "неустановленных лиц".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.