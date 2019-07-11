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В Запорожье умерла девушка, которую поджег жених (ВИДЕО)

08:00
Анастасия Ковалева умерла в больнице Запорожья - фото 1
Анастасия Ковалева умерла в больнице Запорожья

В среду, 10 июля, в реанимации Запорожской больницы скончалась Анастасия Ковалева, получившая ожоги 90% тела из-за попытки неадекватного молодого человека Виталия Чайковского, который хотел "скрепить их отношения".

Сам инцидент случился вечером 3 июля. Тогда злоумышленник облил девушку бензином и поджег.

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Свидетели случившегося сняли ЧП на видео и вызвали "скорую". Самого преступника задержали, а пострадавшую отправили в реанимацию.

В течение недели за жизнь Анастасии Ковалевой боролись медики, но их старания оказались тщетными. Несмотря на снятие обожженной кожи и замену ее свиной, сердце девушки много раз останавливалось. Последние дни Ковалева находилась в закрытом для посещений даже для родственников боксе.

Вчера же, во время очередной операции, врачи не смогли его завести.

Об этом сообщил запорожский активист Андрей Лукин, который помогал родителям девушки собирать деньги на лечение.

Теперь ревнивцу грозит срок уже не за причинение особо тяжкого вреда здоровью, а за умышленное убийство. Если, конечно, он не пропетляет в духе Мангера и убийц Екатерины Гандзюк, которым взамен на сотрудничество со следствием заменили статью на более легкую.

Смотрите видео пождога Анастасии Ковалевой в Запорожье онлайн (18+):

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