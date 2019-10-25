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В Запорожье полицейские задержали пырнувшего ножом в сердце активистку

13:00
Копы задержали преступника, который с ножом напал на активистку - фото 1
Копы задержали преступника, который с ножом напал на активистку

Злоумышленником, который вечером ударил ножом в грудь Анжелику Белову, оказался несколько раз сидевший и недавно откинувшийся с зоны рецидивист.

Глава Запорожской прокуратуры №2 Роман Мазурик на своей странице в Facebook написал о задержании покушавшегосяна жизнь руководительницы общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром".

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По его словам, упаковали преступника через несколько часов после нападения, а уже сегодня ему объявят подозрение в совершении очередного тяжкого правонарушения. Он лишь недавно был освобожден из мест лишения свободы за преступления против жизни и здоровья людей.

В Запорожье полицейские задержали пырнувшего ножом в сердце активистку - фото 190150

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Так что нет никаких сомнений, что судьи отправят злоумышленника в СИЗО, откуда он перекочует на привычное место обитания - в тюрьму.

- Благодаря быстрой и слаженной работе Коммунарского отдела полиции, при процессуальном руководстве Запорожской местной прокуратуры, были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападающего. Сейчас его нашли и задержали, - отметил Мазурик.

По какой причине рецедивист напал на Белову, копы еще выясняют. Вполне может быть, что покушение было заказным.

Напомним, пострадавшую госпитализировали медики "скорой", а врачи Запорожской больницы успешно ее прооперировали. В данный момент жизни акивистки ничего не угрожает.

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