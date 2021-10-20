В Юношеской лиге УЕФА "Шахтёр" победил мадридский "Реал"

"Шахтёр" (U-19) в зрелищном матче одержал победу над сверстниками из Мадрида.

Во взрослой Лиге чемпионов донецкий коллектив уступил "Реалу" со счётом 0:5. По мнению экспертов "Фонбет", победа мадридцев была закономерна (вероятность составляла примерно 59%), однако разгрома с сухим счётом мало кто ожидал.

Юношеский "Шахтёр" оказался удачливее, чем первая команда, и сумел одержать волевую победу со счётом 3:2.

На 10-й минуте мадридцы вырвались вперёд после точного удара Питера Гонсалеса. Но в середине первой половины матча Антон Глущенко вновь установил на табло равенство. Отрезок перед свистком на перерыв оказался очень напряжённым. На 41-й минуте за команду гостей забил Бальестерос. За оставшееся время игроки "Шахтёра" успели сравнять счёт и даже вышли вперёд. Отличились Сигеев и Гулько.

Во втором тайме голов забито не было, однако донецкий коллектив сохранил победный счёт 3:2.

"Шахтёр", заработав шесть очков, занимает второе место в группе D. Украинцев опережает миланский "Интер" с семью баллами. Третья строчка принадлежит "Реалу" (четыре очка). Замыкает турнирную таблицу квартета молдавский "Шериф", который не сумел заработать ни одного балла.