В выборах президента США поставлена точка - Байден президент-элект

Байден - президент США / пресс-служба политика

После полутора месяцев подсчетов и судебных разбирательств в выборах 46-го президента США была поставлена точка. Коллегия выборщиков в ночь на 15 декабря большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов.

За Байдена проголосовали 306 выборщика, за его противника, действующего президента США Дональда Трампа — 232.

Для победы необходимо получить 270 голосов. Байден преодолел этот порог после заседания выборщиков в Калифорнии.

Всего в голосовании участвуют 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия. Теперь Джо Байден официально становится избранным президентом или, как говорят в США, президентом-электом.

Следующим этапом в официальной процедуре является подсчет голосов в Конгрессе, который состоится 6 января 2021 года. После этого 20 января 2021 состоится инаугурация избранного президента.

Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.

За несколько часов после голосования Коллегии выборщиков Джо Байден выступил с речью, в которой заявил о "победе закона, Конституции и воли народа".

"Пламя демократии давно было зажжено в этой нации. И мы знаем, что ничего, даже пандемия или злоупотребления властью, не могут его потушить ... В этой борьбе за душу Америки демократия победила. Народ проголосовал. Вера в наши институты сохранилась. Честность наших выборов не пострадала. Теперь время перевернуть страницу, объединять и исцелять", - подчеркнул он.

Эта речь стала самой жесткой из всех предыдущих по градусу критики Байденом действий Дональда Трампа и его кампании в попытках изменить результаты голосования в свою пользу. Он отметил, что таких решительных попыток "страна еще никогда не видела".

Байден вспомнил все судебные иски и напомнил также, что пересчет голосов, там, где он был произведен, существенно не изменил результаты.

Байден отметил, что выиграл с тем же распределением голосов, как Дональд Трамп в 2016 году, отметив, что и тогда, и сейчас это "явная победа".