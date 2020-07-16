В ВОЗ назвали крайне неожиданную причину резкого роста зараженных в Украине

В ВОЗ считают, что Украина увеличила возможности тестирования

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, судя по всему, вообще не владеют достоверной информацией о том, как обстоят дела с пандемией COVID-19 в нашей стране.

Об этом свидетельствует заявление главы представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихта.

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в Украине вызван "увеличением количества тестов и несоблюдением людьми карантина".

- Способность тестирования населения страны повысилась. Если три месяца назад были возможны лишь показатели в тысячу тестов в сутки, то сегодня можно проводить 13 тысяч ПЦР-тестов. Это первая причина. В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали гораздо более расслабленно, - отметил чиновник. - Люди не придерживаются социальной дистанции, в ресторанах сидят близко друг с другом - это представляет определенные риски. Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей.

Почему Хабихт вообще заговорил о каком-то увеличении количества тестов, непонятно. Тем более, что еще в марте месяце руководство минздрава браво отчитывалось о готовности проводить чуть ли не 100 тысяч тестов ежесуточно, а в официальной статистике проскакивали цифры в 40 тысяч.

Как руководитель представительства ВОЗ посчитал падение такого количества анализов до показателей в 13 тысяч "ростом", остается загадкой. Впрочем, вполне может быть, что лаборатории на самом деле увеличили собственные возможности, но тогда статистические данные как минимум половины карантина являются откровенным фейком.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.