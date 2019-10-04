В воинской части ВСУ нашли российские товары (ФОТО)

Украинским военным продают российские товары

Украинские военные, защищающие нашу страну от российских оккупантов, опосредованно влистывают деньги в бюджет РФ. Им приходится покупать товары из страны-агрессора.

Об этом на своей странице в Facebook написал шоумен Сергей Притула, который с начала войны стал заниматься волонтёрством.

По его словам, о досадном совсем не недоразумении ему сообщил один из военнослужащих, обнаруживший кипятильники российского производства в магазине, закреплённом за воинской частью.

Само собой, обнаружить такие товары на полках единственной торговой точки, защитнику Украины было, мягко говоря, неприятно.

"И вот, приходит боец в магазин "Военторгсервис", кипятильник приобрести. Ну ведь полигон и все такое. Продают ему русский кипятильник. В Кизляре сделан. У нас продан. На замечание, мол, в своем уме торговать российскими товарами в военной лавке на территории воинской части, ответили, что "что нам поставляют, тем и торгуем", - возмутился Притула, отметив, что хочет засунуть этот самый кипятильник в известное место всем, "кто берега не видит".