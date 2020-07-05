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В Вене гражданин России застрелил главного свидетеля по делу об убийстве Окуевой

Вчера, 14:00
Путинские нелюди снова убивают в Евросоюзе - фото 1
Путинские нелюди снова убивают в Евросоюзе

Вечером в субботу, 5 июля, российские террористы совершили очередное преступление на территории чужой страны. В столице Австрии киллер расстрелял политического эмигранта Мамихана Умарова.

Известный под псевдонимом "Анзор Венский", убитый публично критиковал предателя Ичкерии Рамзана Кадырова, а также непосредственно главаря РФ Путина.

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Вычислили выехавшего из Чечни политического диссидента, судя по всему, после его интервью работникам YouTube-канала "Свободный", который основал соратник Дубинского по "плюсам" Владислав Сидоренко. В видео, опубликованном в свободном доступе в феврале этого года, Умаров утверждал, что живет в Вене уже 15 лет под именем Мартин Бек.

А уже спустя несколько месяцев кадыровский киллер просто застрелил просящего политическое убежище Умарова.

В полиции Австрии утверждают, что убийцу задержали через несколько часов после выполнения им заказа. Он сдался, не оказывая сопротивления.

Примечательно, что расстрелянный в Вене эмигрант проходил свидетелем по делу о покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева. Кроме того, в 2017-м году он якобы предупредил Игоря Мосийчука о готовящемся на него покушении. Тогда у телеканала "Эспрессо" неизвестные привели в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли несколько человек.

Как известно, за последние несколько лет российские террористы из ГРУ провели несколько спецопераций по ликвидации личных врагов Путина и Кадырова на территории многих стран Евросоюза. При этом к серьезному ухудшению отношений с Кремлем привело только применение нервно-паралитического вещества "Новичок" в Великобритании. Немцы убийство получившего у них убежище Зелимхана Хангошвили банально "проглотили", а в Болгарии на результаты расследования ликвидации одного из своих крупных предпринимателей вообще всерьез не отреагировали.

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