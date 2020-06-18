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Германия может ввести санкции против РФ из-за убийства чеченского командира в Берлине

18:20
Путина могут наказать за убийство Хангошвили - фото 1
Путина могут наказать за убийство Хангошвили

В четверг, 18 июня, министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказал позицию ФРГ по поводу очередных террористических действий Российской Федерации - убийства командира войск Ичкерии Зелимхана Хангошвили киллерами Путина.

После того, как немецкая прокуратура выступила с заявлением о том, что расстрел личного врага Путина может быть заказан правительством России, во внешнеполитическом ведомстве Германии объявили о готовности разработки и внедрения новых санкций против Москвы.

Полевого командира Ичкерии в Берлине расстрелял киллер Путина

- Федеральное правительство оставляет за собой право предпринять дальнейшие меры в этом деле, - подченкрул Маас.

В то же время уже сам факт высказываний официальными органами ФРГ позиции о причастности Кремля к расстрелу, свидетельствует о наличии серьезных доказательств этого преступления.

Как утверждают немецкие следователи, причиной расстрела Хангошвили послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к российским властям.
Напомним, 40-летнего Зелимхана Хангошвили убили несколькими выстрелами в голову прямо в центре Берлина. Киллер подъехал к нему на велосипеде сзади, после чего сбежал. Задержали его еще до попытки улететь в Россию.

Сам Хангошвили был известен благодаря своему участию во второй кампании войны за независимость Ичкерии. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. После поражения в войне он уехал в Грузию, но в 2015-м, пережив попытку покушения, отправился жить в Берлин.

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