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В Укрзализныце запросили реформ у Авакова после попытки изнасилования в поезде

15:00
В Укрзализныце хотят возвращения полиции в поездах - фото 1
В Укрзализныце хотят возвращения полиции в поездах

В пресс-службе оператора украинских железных дорог извинились перед потерпевшей Анастасией Луговой, а также заявили о том, что в очередной раз обращаются к руководству МВД с просьбой вернуть в поезда линейную транспортную полицию.

На официальной странице "Укрзализныци" в Facebook опубликовали официальное заявление на случившееся в поезде "Мариуполь-Киев", где трижды судимый Виталий Рудзько напал на 28-летнюю девушку в присутствии ее маленького ребенка.

Попытка изнасилования в поезде "Киев-Мариуполь": Преступника отправили за решетку

В итоге женщина и ее сынишка получили тяжелую психологическую травму, а у самой пострадавшей медики диагностировали многочисленные гематомы, переломы и сотрясение мозга. Напавшего же задержали только по прибытию поезда в столицу, хотя он вполне мог выйти на любой из промежуточных станций и просто скрыться.

"Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - сказано в официальном заявлении оператора железных дорог.

В то же время в ментовском ведомстве кроме ярого осуждения преступления насильника из уст Антона Геращенко никаких заявлений о реформах не прозвучало. Почему вообще в Украине отказались от услуг транспортной полиции, неизвестно. Но преступления, совершаемые в поездах, явно никуда не делись.

Сама же пострадавшая у себя на Facebook высказала уверенность в том, что она явно не первая жертва преступника:

"Если вчера хоть немного могла мурлыкать и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос за что? и становиться жалко себя. Я уверена, что у нападающего я была не первой жертвой".

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уголовное дело изнасилование Укрзализныця полиция Арсен Аваков МВД Новости
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