В "Укрзализныце" произошел транспортный коллапс из-за кражи оборудования

В Днепропетровской области экстренно останавливали движение 21 поезда

21 подвижной состав всерьез сбился с графика в разных частях страны после того, как неизвестные вскрыли шкафы с оборудованием "Укрзализныци".

Транспортный коллапс на железной дороге произошел в ночь на четверг, 15 августа.

Как утверждают в пресс-службе "Укрзализныци", изначально группа злоумышленников взломала релейный шкаф и вынесла оттуда все электронное оборудование на перегоне Воскобойня-Верхнеднепровск.

Из-за инцидента пассажиры четырех поездов на несколько часов застряли в чистом поле, поскольку безопасное движение составов было невозможно. Остановлены были и пять грузовых поездов.

И пока железнодорожники разбирались с проблемой, аналогичная кража произошла на другом участке - Сухачевка-Запорожье-Каменское, де вскрыли трансформаторные будки. Вторая за сутки кража оборудования привела к остановке 11 поездов. Шесть из них - пассажирские.

Найти преступников, из-за которых "Укрзализныця" понесла серьезные имущественные потери, вряд ли удастся.

- Только лишь с начала этого года было зафиксировано 515 случаев повреждения и хищения оборудования на железной дороге, - привели печальную статистику в компании.