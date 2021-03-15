Володимир Зеленський Виктор Медведчук Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

В Україні щеплення проти COVID-19 зробили вже понад 50 тисяч людей

11:09
Президент подав власний приклад - фото 1
Президент подав власний приклад / ОП

Вакцінація населення від коронавірусу, що викликає COVID-19, перейшла в активгу фазу.

У неділю 14 березня 2 018 осіб щеплено в Україні проти коронавірусної хвороби COVID-19, загалом із 24 лютого першу дозу вакцини отримали 53 155 громадян, повідомляє пресслужба МОЗ,

За останню добу найбільше щеплень було у Донецькій області (260 щеплень), найменше у Вінницькій області – 10 щеплень.

За весь період вакцинальної кампанії, а це 19 днів, найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення), найменша – у Чернігівській області (1 006 щеплень).

В Україні щеплення проти COVID-19 зробили вже понад 50 тисяч людей - фото 207389

Зараз першу дозу вакцини Covishield (AstraZeneca) отримують українці із груп ризику, а також відомі діячі, які хочуть своїм прикладом спонукати співгромадян до вакцинації.

Термін придатності 500 тисяч індійських вакцин проти коронавірусу, які Україна отримала 23 лютого, закінчується 23 червня 2021 року. При цьому минулого тижня в Європі навколо AstraZeneca виник скандал - декілька країн призупинили вакцинацію цим препаратом через побічні ефекти, а саме - утворення тромбів.

В Україні, яка нині переживає третю хвилю пандемії, таких випадків поки не зафіксовано, а самі виробники AstraZeneca запевняють, що згадані випадки не пов'язані з їх розробкою.

Ще до скандалу в Європі в Україні політики почали критикувати британську розробку, втім, їх деструктивна робота, схоже, зазнала фіаско.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Здоровье вакцина Карантин в Україні Новини Украина
УП
Другое на тему
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
12:10
Місце злочину - фото 1
Вбивцю 7-річної дівчинки на Херсонщині знайшли за допомогою детектора брехні
10:00
У вакцини AstraZeneca виявили небезпечні побічні ефекти - фото 1
У Європі налякані побічними діями вакцини AstraZeneca
12 марта, 08:17
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50
Киев, март 1953 - фото 1
Уроки некромантии. Кто и зачем пытается оживить дух Иосифа Сталина
05 марта, 19:45