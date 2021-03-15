В Україні щеплення проти COVID-19 зробили вже понад 50 тисяч людей

Президент подав власний приклад / ОП

Вакцінація населення від коронавірусу, що викликає COVID-19, перейшла в активгу фазу.

У неділю 14 березня 2 018 осіб щеплено в Україні проти коронавірусної хвороби COVID-19, загалом із 24 лютого першу дозу вакцини отримали 53 155 громадян, повідомляє пресслужба МОЗ,

За останню добу найбільше щеплень було у Донецькій області (260 щеплень), найменше у Вінницькій області – 10 щеплень.

За весь період вакцинальної кампанії, а це 19 днів, найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення), найменша – у Чернігівській області (1 006 щеплень).

Зараз першу дозу вакцини Covishield (AstraZeneca) отримують українці із груп ризику, а також відомі діячі, які хочуть своїм прикладом спонукати співгромадян до вакцинації.

Термін придатності 500 тисяч індійських вакцин проти коронавірусу, які Україна отримала 23 лютого, закінчується 23 червня 2021 року. При цьому минулого тижня в Європі навколо AstraZeneca виник скандал - декілька країн призупинили вакцинацію цим препаратом через побічні ефекти, а саме - утворення тромбів.

В Україні, яка нині переживає третю хвилю пандемії, таких випадків поки не зафіксовано, а самі виробники AstraZeneca запевняють, що згадані випадки не пов'язані з їх розробкою.

Ще до скандалу в Європі в Україні політики почали критикувати британську розробку, втім, їх деструктивна робота, схоже, зазнала фіаско.