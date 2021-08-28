В Україні планують повторну вакцинацію проти COVID-19 зі рік

МОЗ планує проводити ревакцинацію / МОЗ

Міністерство охорони здоров’я передбачає проведення додаткової вакцинації від COVID-19 через рік після основного курсу.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, з приводу ревакцинації від COVID-19 точиться чимало дискусій, і немає достовірних статей в наукових журналах і офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза вакцини рекомендована або обов'язкова, є лише заяви деяких фармкомпаній, що ревакцинація викликає більшу імунну відповідь.

"Тобто ми поки не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія – це ревакцинація через рік", – заявив Кузін.

За його прогнозом, нові дані про ефективність бустерної дози з'являться наприкінці вересня.

Також Кузін зазначив, що під час ревакцинації вакцину можна буде змінювати, але рекомендацій ще немає.

За інформацією МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу 5 208 198 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 3 427 847 громадян (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 636 045 щеплень.