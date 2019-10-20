В Украину сегодня прибудут два подаренных американских патрульных катера

Украинские корабли на Босфоре / mil.in.ua

Военно-морские силы нашей страны в воскресенье, 20 октября, получат две новые боевые единицы - патрульные катера Славянск и Старобельск.

Военные судна были доставлены на сухогрузе из американского порта Балтимор. Путешествие заняло почти две недели - с 4 октября до 20 октября 2019, сообщает Украинский милитарный портал.

Вечером в субботу сухогруз Ocean Freedom прошел Босфор и вечером в воскресенье будет в порту Одессы.

Вечером будут в Одессе!

Патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" на самом деле - американские судна типа Island. И поставляются в Украину в рамках военной помощи США нашей стране.

Эти корабли были переданы Украине в прошлом году - катерам USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) по 30 лет, они были спушены на воду в 1988 и были приписаны к Майами (штат Флорида) и Атлантик Бич (Северня Каролина), однако были переделаны, вооружены и переоснащены для выполнения задач в Черном море.

Эти корабли способны проводить патрулирование в Черном и Азовском море, выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

Экипажи кораблей украинские - наши моряки прошли курс подготовки в учебном центре Береговорй охраны в Балтиморе (США).

Официально корабли станут частью ВМС Украины в ноябре 2019.